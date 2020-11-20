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Тизер второго сезона «Бэтвумен»: туалет — лучшее место для примерки этого суперкостюма

Бесстрашный телеканал The CW опубликовал свежий тизер второго сезона «Бэтвумен». «Время быть сильной», — вещает новая супергероиня и решительно напяливает маску с алым париком, дабы вернуть правосудие на улицы Готэма.

Бывшая торговка наркотой, бездомная и просто весёлая девушка с набором смертоносных навыков Райан Уайлдер (Джависия Лесли) заступает на вахту вместо куда-то запропавшей Кейт Кейн. Чудом втиснувшись в суперкостюм своей предшественницы, новая Бэтвумен наведёт порядок в мегаполисе. Наверное.

Первая серия продолжения выйдет на малые экраны 17 января.

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Видео Бэтвумен
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