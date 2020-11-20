Тизер второго сезона «Бэтвумен»: туалет — лучшее место для примерки этого суперкостюма

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Бесстрашный телеканал The CW опубликовал свежий тизер второго сезона «Бэтвумен». «Время быть сильной», — вещает новая супергероиня и решительно напяливает маску с алым париком, дабы вернуть правосудие на улицы Готэма.

Бывшая торговка наркотой, бездомная и просто весёлая девушка с набором смертоносных навыков Райан Уайлдер (Джависия Лесли) заступает на вахту вместо куда-то запропавшей Кейт Кейн. Чудом втиснувшись в суперкостюм своей предшественницы, новая Бэтвумен наведёт порядок в мегаполисе. Наверное.

Первая серия продолжения выйдет на малые экраны 17 января.