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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Чёрная супергероиня во всей красе на постере второго сезона «Бэтвумен»

Телеканал The CW опубликовал свежий постер второго сезона «Бэтвумен» с модеринзированной чернокожей супергероиней Райан Уайлдер в исполнении Джависии Лесли. Новый костюм и афрошлем — всё при ней. Плакат взывает отыскать свою силу и напоминает, что продолжение экшен-драмы ждёт зрителей 17 января.

Постеры сериала «Бэтвумен»

В продолжение супергеройской драмы бездомная готэмская лесбиянка с целым арсеналом боевых навыков случайно находит костюм пропавшей Кейт Кейн (Руби Роуз). Устав от многолетнего ощущения беспомощности в коррумпированном мегаполисе героиня Лесли решает использовать свою находку как инструмент, который поможет ей бороться с прогнившей системой.

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Галерея Бэтвумен
 19 декабряПарик, костюм и бэтмобиль — полный набор супергероини второго сезона «Бэтвумен» (свежие кадры) 10 декабряГотэм получил новую супергероиню в свежем тизере второго сезона «Бэтвумен» 8 декабряНемного обнажёнки и новый парик — Джависия Лесли приглашает за кулисы второго сезона «Бэтвумен»
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