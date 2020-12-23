Чёрная супергероиня во всей красе на постере второго сезона «Бэтвумен»

Телеканал The CW опубликовал свежий постер второго сезона «Бэтвумен» с модеринзированной чернокожей супергероиней Райан Уайлдер в исполнении Джависии Лесли. Новый костюм и афрошлем — всё при ней. Плакат взывает отыскать свою силу и напоминает, что продолжение экшен-драмы ждёт зрителей 17 января.

В продолжение супергеройской драмы бездомная готэмская лесбиянка с целым арсеналом боевых навыков случайно находит костюм пропавшей Кейт Кейн (Руби Роуз). Устав от многолетнего ощущения беспомощности в коррумпированном мегаполисе героиня Лесли решает использовать свою находку как инструмент, который поможет ей бороться с прогнившей системой.