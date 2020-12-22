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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Тёмные начала» получили третий сезон

Многосерийное фэнтези «Тёмные начала» завершило свой второй сезон и очень вовремя обзавелось третьим — совместный проект кабельного канала HBO и британского вещателя BBC One официально получил восьмисерийное продолжение, съёмки которого начнутся в следующем году в Кардиффе.

Во втором сезоне по роману Филипа Пулмана «Чудесный нож» Лира Белаква (Дафни Кин) знакомится с земным мальчиком Уиллом (Амир Уилсон), получившим во владение волшебный клинок, рассекающий ткань реальности. Вдвоём они отправляются в опасное путешествие, от исхода которого зависят судьбы нескольких миров. В основу третьего сезона ляжет последний роман трилогии под названием «Янтарный телескоп».

Команда авторов во главе с Джеком Торном вовсю работает над сценарием. Производством по-прежнему занимается Bad Wolf Productions в сотрудничестве с New Line Cinema.

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