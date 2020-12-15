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Мэттью Гуд и Тереза Палмер воюют за свою любовь во втором сезоне «Манускрипта всевластья» (свежий трейлер)

Британский Sky TV опубликовал свежий трейлер второго сезона «Манускрипта всевластья». Многосерийное фэнтези с Мэттью Гудом и Терезой Палмер продолжит рассказывать о горестях и волнениях, которые сулит союз вампира и ведьмы. 10-серийное продолжение стартует 8 января.

Мистическая драма по романам Деборы Харкнесс рассказывает о потомственной ведьме Диане Бишоп (Палмер), раскрывшей свою настоящую силу благодаря легендарному манускрипту «Книга жизни». Вдобавок Диана влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта (Гуд), но их любовь обрекает главных героев на череду смертельно опасных испытаний. Во втором сезоне Диана и Мэттью отправляются в Лондон елизаветинской эпохи, чтобы отыскать могущественную ведьму, способную обучить Диану, и недостающую страницу из манускрипта.

Сценарий второго сезона написали Сара Доллард («Ты, я и Апокалипсис») и Сьюзи Конклин («Мушкетёры»). Половину эпизодов срежиссировал Фаррен Блэкбёрн («Лютер», «Сорвиголова»). За производство отвечает Bad Wolf Productions («Тёмные начала»).

Постер второго сезона:

Постеры сериала «Манускрипт всевластия»
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Видео Манускрипт всевластия
 11 октября«Грядут тёмные времена»: вышел трейлер второго сезона «Манускрипта всевластия» с Мэттью Гудом и Терезой Палмер 6 сентября 2019 года«Манускрипт всевластия» — кадр из второго сезона фэнтези-драмы с Мэттью Гудом и Терезой Палмер
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