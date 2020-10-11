«Грядут тёмные времена»: вышел трейлер второго сезона «Манускрипта всевластия» с Мэттью Гудом и Терезой Палмер

Если сюжет и подкачает, то о визуале можно не переживать — он по-прежнему роскошен. Британский телевещатель Sky TV выкатил трейлер второго сезона фэнтези «Манускрипт всевластия», где Мэттью Гуд играет вампира, Тереза Палмер — ведьму, и они любят друг друга. Наконец-то стала известна точная дата выхода продолжения — 10-серийный второй сезон мистической драмы, где погостит Джеймс Пьюрфой, стартует 8 января.

Экранизация романов Деборы Харкнесс рассказывает о потомственной ведьме Диане Бишоп (Палмер), раскрывшей свою настоящую силу благодаря попавшему к ней в руки легендарному манускрипту «Книга жизни». Вдобавок Диана влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта (Гуд), но их любовь обрекает главных героев на череду смертельно опасных испытаний. Во втором сезоне Диана и Мэттью отправляются в Лондон эпохи правления Елизаветы I.

За сценарий второго сезона отвечают Сара Доллард («Ты, я и Апокалипсис») и Сьюзи Конклин («Мушкетёры»). Пять из десяти эпизодов снял Фаррен Блэкбёрн («Лютер», «Сорвиголова»). Производством занимается Bad Wolf Productions («Тёмные начала»).