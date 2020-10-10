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Муж, отец, суперзлодей — появились первые кадры и отрывок из анимационной комедии «МОДОК»

Потоковый сервис Hulu показал первые официальные промо-материалы заявленного в прошлом году комедийного мультсериала «МОДОК» по вселенной Marvel. В сети появились первые кадры и отрывок из будущей премьеры. Правда, датой выхода проект пока не обзавёлся.

Главный герой фантастической комедии — эгоцентричный и в буквальном смысле головастый суперзлодей МОДОК (Мобильный Организм Для Организации Катастроф), которому приходится разрываться между своей почти обанкротившейся злодейской организацией и слишком требовательными домочадцами. В итоге МОДОК не преуспевает нигде.

Злокозненного сверхинтеллекта озвучивает Пэттон Освальт («Агенты Щ.И.Т.», «Хэппи!»). Джордан Блум и Освальт числятся создателями проекта.

Кадры из сериала «МОДОК» Кадры из сериала «МОДОК» Кадры из сериала «МОДОК»
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