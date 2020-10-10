Экшен, кровища и взросление — вышел первый тизер анимационного сериала Роберта Киркмана «Неуязвимый»

Запущенный в производство два года назад анимационный сериал «Неуязвимый» наконец-то получил приблизительную дату выхода (2021 год), а в честь виртуального нью-йоркского Comic Con’а видеосервис Amazon презентовал первый тизер супергеройского экшена. В основу проекта, не чурающегося жестокости, лёг одноимённый комикс небезызвестного Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы»).
Восьмисерийный анимационный сериал для взрослых по событиям из вселенной Image Comics рассказывает о Марке Грэйсоне (Стивен Ян) — обычном подростке и сыне величайшего супергероя на планете Омни-мена (Дж. К. Симмонс). Однако отпраздновав своё 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как принято считать.
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Остальных персонажей озвучивают Сандра О, Сет Роген, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннелс, Зази Битц, Марк Хэмилл, Уолтон Гоггинс, Джейсон Манцукас, Мэй Уитман, Крис Диамантопулос, Кевин Майкл Ричардсон и другие.
Шоураннером числится Саймон Расиоппа («Юные титаны»); он также входит в команду исполнительных продюсеров вместе с Киркманом, Дэвидом Алпертом («Ходячие мертвецы») и Кэтрин Уиндер («Звёздные войны: Войны клонов»).