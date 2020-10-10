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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Экшен, кровища и взросление — вышел первый тизер анимационного сериала Роберта Киркмана «Неуязвимый»

Запущенный в производство два года назад анимационный сериал «Неуязвимый» наконец-то получил приблизительную дату выхода (2021 год), а в честь виртуального нью-йоркского Comic Con’а видеосервис Amazon презентовал первый тизер супергеройского экшена. В основу проекта, не чурающегося жестокости, лёг одноимённый комикс небезызвестного Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы»).

Восьмисерийный анимационный сериал для взрослых по событиям из вселенной Image Comics рассказывает о Марке Грэйсоне (Стивен Ян) — обычном подростке и сыне величайшего супергероя на планете Омни-мена (Дж. К. Симмонс). Однако отпраздновав своё 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как принято считать.

Остальных персонажей озвучивают Сандра О, Сет Роген, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннелс, Зази Битц, Марк Хэмилл, Уолтон Гоггинс, Джейсон Манцукас, Мэй Уитман, Крис Диамантопулос, Кевин Майкл Ричардсон и другие.

Шоураннером числится Саймон Расиоппа («Юные титаны»); он также входит в команду исполнительных продюсеров вместе с Киркманом, Дэвидом Алпертом («Ходячие мертвецы») и Кэтрин Уиндер («Звёздные войны: Войны клонов»).

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