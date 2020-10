«Семёрка» и охотники на суперлюдей продолжают враждовать на фотосете в честь финала второго сезона «Пацанов»

Портал Entertainment Weekly основательно подготовился к выходу финального эпизода второго сезона «Пацанов» и порадовал актёрский состав сериала (а заодно и поклонников), пригласив на специальный забавный фотосет, посвящённый главным персонажам антигеройской сатиры.

Соль в том, что непримиримые враги «Пацаны» и супергеройская «Семёрка» меняются местами, пародируя своих противников.

Тут «Семёрка» перевоплощается в «Пацанов»:

