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Братья Андреасяны представили трейлер и постер «Денискиных рассказов»

Источник: Кинокомпания братьев Андреасян

«Кинокомпания братьев Андреасян» к нашему ужасу довела до конца съёмки сериала «Денискины рассказы» по мотивам знаменитого цикла рассказов Виктора Драгунского. Режиссёром стал Артемий Драгунский — внук писателя и племянник прототипа главного героя цикла. С одной стороны — некая преемственность, что есть хорошо. С другой — для Артемия это дебют в «большом кино», и это, блин, чувствуется.

Продюсерами, если кто ещё не понял, выступают Гевонд и Сарик Андреасяны, а последний славится тем, что в его фильмах дети играют категорически плохо. Точнее — не играют вообще. Уверены, твёрдая продюсерская рука наложила свой отпечаток и на сериал — это сильно заметно по опубликованному только что трейлеру.

Фанатам оригинальных «Денискиных рассказов» настоятельно рекомендуется не подходить к этой экранизации на пушечный выстрел. Да и трейлер лучше не смотрите — зрелище-то не очень весёлое:

Постер и кадры тоже не изучайте, ну их:

Постеры сериала «Денискины рассказы»
Комментарии (5)

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