В команду супергероев сериала «Зелёный Фонарь» включили дежурного гея

Анонсированный в прошлом году сериал «Зелёный Фонарь» от потокового сервиса HBO официально запущен в разработку и обзавёлся шоураннером — отвечает за проект Сет Грэм-Смит («Лего Фильм: Бэтмен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»). Не менее важное пополнение объявлено и в супергеройском составе, который порадует апологетов инклюзивности.

Фантастический экшен по вселенной DC расскажет о приключениях супергероев из Корпуса Зелёных Фонарей — Гае Гарднере, Алане Скотте (первом землянине-гее в команде), Джессике Круз, Саймоне Базе и Киловоге. В сюжете также появится суперзлодей Синестро, бывший наставник Хэла Джордана, одного из Зелёных Фонарей. События сериала будут разворачиваться как на Земле, так и в космосе.

Со сценарием Грэму-Смиту будет помогать Марк Гуггенхайм («Легенды завтрашнего дня»). В исполнительных продюсерах значится Грег Берланти (сериалы Arrowverse на канале The CW). В производстве участвуют Berlanti Productions и Warner Bros. TV.