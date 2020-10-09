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Скоростная погоня и космические орки — CBS All Access показал открывающую сцену третьего сезона «Звёздного пути: Дискавери»

В сети появилась открывающая сцена третьего сезона «Звёздного пути: Дискавери», где за Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин) гонится новый персонаж истории, общающийся с изрядно смахивающим на орка существом. Продолжение сцены, завершившейся исключительно жёсткой посадкой, зрители увидят уже на следующей неделе — первая серия продолжения выходит 15 октября на CBS All Access.

В третьем сезоне, за который отвечают шоураннеры Алекс Куртцман и Мишель Парадайз, речь пойдёт о том, как экипаж космолёта «Дискавери» обживается в далёком будущем, куда главных героев занесли события финала второго сезона. В сериале снимаются Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн, Дэвид Аджала и другие.

И в довесок свежий тизер третьего сезона, где главной героине угрожает гигантская крокозябра:

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