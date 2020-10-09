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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Моника Барбаро сыграет дочь Арнольда Шварценеггера в шпионском сериале от Skydance TV

Недавно ушедший в разработку приключенческий шпионский экшен с Арнольдом Шварценеггером от студии Skydance Television обзавёлся исполнительницей главной женской роли. Дочь главного героя в будущем сериале сыграет Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»).

События пока что безымянного проекта развернутся в мире международного шпионажа. Масштабный шпионский боевик от создателя Ника Санторы («Скорпион», «Джек Ричер») поведает о приключениях по всему миру отца (Шварценеггер) и дочери (Барбаро). И это до сих пор всё, что известно о сюжете будущего сериала.

Сантора и Шварценеггер входят в команду исполнительных продюсеров многосерийного проекта вместе с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Биллом Бостом.

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