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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Трагикомедия «Становясь богом в Центральной Флориде» с Кирстен Данст лишилась второго сезона

Прошлой осенью Showtime пообещал второй сезон сериалу «Становясь богом в Центральной Флориде». Однако эпидемия COVID-19 заставила кабельный канал пойти по стопам Netflix, на днях отменившего продление «Блеска». Многосерийная трагикомедия с Кирстен Данст в главной роли осталась без второго сезона, потому что карантинные меры стали непреодолимым препятствием для воссоединения творческой команды проекта.

Сатирическая история из 90-х рассказывала о неутомимом стремлении одной женщины осуществить Американскую мечту. Оказавшись на грани нищеты, овдовевшая работница аквапарка Кристал Стаббс (Данст) обманом и жульничеством пытается добраться до вершины финансовой пирамиды, разрушившей её жизнь и послужившей причиной гибели её легковерного супруга.

Первый сезон снял Чарли Макдауэлл («Кремниевая долина») по сценарию Роберта Фанка и Мэтта Латски. Все трое вместе с Данст, Йоргосом Лантимосом («Фаворитка») и шоураннером Эстой Спэлдинг выступили исполнительными продюсерами сериала.

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Становясь богом в Центральной Флориде
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