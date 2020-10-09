Поэтическая драмеди «Дикинсон» с Хейли Стайнфелд получила третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал видеоанонс даты выхода второго сезона сериала «Дикинсон» с Хейли Стайнфелд («Бамблби») и заодно объявил о продлении комедийной драмы на третий сезон. Продолжение истории все заинтересованные увидят 8 января.

Костюмированная драмеди — современная стилизованная интерпретация творческого и жизненного пути знаменитой американской поэтессы XIX века Эмили Дикинсон, признанной своими современниками экстравагантной бунтаркой, не признававшей правила и традиционные нормы поведения. Сериал исследует проблемы общества, пола и семьи.

Помимо Стайнфелд в сериале снимаются Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу. Создателем и сценаристом проекта значится Алёна Смит («Любовники»).