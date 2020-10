Кэри Фукунага срежиссирует военный боевик «Воздушные мастера» от создателей «Братьев по оружию»

Год назад Apple TV+ запустил в производство военный экшен «Воздушные мастера» (Masters of the Air) — мини-сериал по событиям Второй мировой войны, который войдёт в условную военную телетрилогию от продюсеров Стивена Спилберга и Тома Хэнкса. Два других проекта — знаменитые «Братья по оружию» (2001) и «Тихоокеанский фронт» (2010) — вышли на кабельном канале HBO. А на днях к проекту присоединился талантливый Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «007: Не время умирать»). Он срежиссирует первые три эпизода будущего сериала.

В основу масштабного военного боевика ляжет документальный роман Дональда Л. Миллера Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany о воздушных боях Второй мировой глазами бойцов воздушных армий США и Великобритании.

За сценарий 10-серийной постановки отвечает автор «Братьев по оружию» Джон Орлофф; он также выступает исполнительным продюсером мини-сериала вместе с Хэнксом, Спилбергом и Грэмом Йостом («Правосудие»). Производство стоимостью более $ 200 стартует ранней весной в Лондоне.