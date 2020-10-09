Кривляющийся Сэмюэль Ваймс в тизере и отрывках «Стражи» по романам Терри Пратчетта

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Берегите глаза, уши и всё остальное. Кабельный канал BBC America выкатил первый тизер и отрывки из сериала «Стража» по знаменитой серии романов Терри Пратчетта. Восьмисерийный «триллер в стиле панк-рок» в крайне своеобразной манере интерпретирует литературный первоисточник.

Сериал рассказывает о невероятных буднях знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. Создатели пообещали наполненную саспенсом и чёрным юмором историю приключений защитников относительного порядка в прославленной столице Плоского мира.

В сериале снимаются Ричард Дормер (Сэм Ваймс), Адам Хагилл (Моркоу), Лара Росси (Сибилла Овнец), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задранец), Сэм Адевунми (Карцер), Анна Чэнселлор (Витинари), Хаким Кае-Казим (Джон Киль) и другие.

За сценарий отвечают Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джой Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тридженна («Торчвуд»), Амру Алкади и Эд Хайм («Молокососы»).

А добить вас призваны целых три отрывка.

Отрывок «Это Смерть?»:

Отрывок «Поднимите. Руки!»:

Отрывок «Клатчский кофе»: