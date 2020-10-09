Инфернальный Александр Скарсгард угрожает выжившим в трейлере «Противостояния» Стивена Кинга

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Мало пережить страшную эпидемию, нужно ещё и выстоять в битве с абсолютным злом. Видеосервис CBS All Access выкатил полноценный трейлер мини-сериала «Противостояние» по одноимённому роману Стивена Кинга. Постапокалиптический триллер с Александром Скарсгардом в роли знаменитого злодея Рэндалла Флэгга стартует 17 декабря.

В ближайшем будущем смертельный вирус поставил человечество на грань вымирания. Остатки выживших пытаются найти своё место в постапокалиптическом мире. Судьба всего людского рода зависит от важнейшей битвы за человеческие души, где добру служит древняя Матушка Абагейл (Вупи Голдберг), а порождением зла выступает таинственный Рэндалл Флэгг (Скарсгард).

В актёрском составе также значатся Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Грег Киннир, Оуэн Тиг, Одесса Янг, Хизер Грэм, Генри Зага, Мэрилин Мэнсон и другие. Сценаристом и создателем значится Джош Бун («Новые мутанты»), который также режиссировал триллер вместе с Винченцо Натали («Куб», «Штамм»).