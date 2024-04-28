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«The 8 Show: Выживи и разбогатей» — тизер корейского сериала про участников опасного шоу

YouTube-канал Netflix K-Content опубликовал тизер с английскими субтитрами корейского сериала «The 8 Show: Выживи и разбогатей».

Проект из восьми эпизодов основан на сериях веб-манхвы (вебтунах) Money Game и Pie Game. Его мировая премьера на Netflix намечена на 17 мая. В жанрах указывают драму, триллер и комедию (чёрную).

Синопсис сериала от стримингового сервиса:

Восемь человек участвуют в заманчивом, но опасном шоу, зарабатывая деньги за время, проведённое в таинственном восьмиэтажном здании.

Цитата из пресс-релиза
 

А на стриминговом сервисе Apple TV+ в мае состоится премьера научно-фантастического триллера «Тёмная материя». Он расскажет про физика, который побывает в альтернативных мирах. У сериала есть трейлер.

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Источник фотографий: Depositphotos

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