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Фильм «Острые козырьки» получил дату съёмочного старта

Источник: BBC Two

Оскароносный Киллиан Мёрфи жаждет вернуться в образ одного из самых узнаваемых своих персонажей, причём сделает это относительно скоро. В свежем интервью порталу NME сценарист Стивен Найт поделился кое-какими важными производственными новостями о полнометражном продолжении гангстерской саги «Острые козырьки». И новости эти должны порадовать поклонников семейства Шелби.

Съёмки начнутся в сентябре. Я навожу последний лоск на сценарий, чем, собственно, продолжу заниматься вплоть до съёмочного старта. Но мы уже готовы. Мы всё утрясли, соблюли все договорённости и готовы приступать. Думаю, фильм будет для нас шагом вперёд. А ещё здорово, что поклонники «Острых козырьков» смогут встретиться и вместе посмотреть фильм. Бюджет будет больше, чем у сериала. И зная, что впереди у нас финал главы, мы выложимся на все сто. Киллиану не терпится вернуться на площадку, поэтому ждём не дождёмся начала съёмок.

Прозрачно намекая на то, что оскароносный статус исполнителя главной роли ничего в планах на полнометражку не меняет, Найт рассказал, что с каждой выигранной наградой Мёрфи присылал ему сообщение, не забывая упомянуть, что очень ждёт возвращения к работе над «Острыми козырьками».

Теги
Острые козырьки
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Источник фотографий: Depositphotos

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