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Томас Шелби готов вернуться — у фильма «Острые козырьки» появилась примерная дата съёмочного старта

Источник: BBC Two

Интервьюеры издания Radio Times, вняв беспокойному ропоту поклонников сериала «Острые козырьки», слегка потеребили их создателя Стивена Найта, вытряхнув из него свежий апдейт по полнометражному продолжению сюжета.

Найт отбрыкиваться не стал. У него даже есть для нас относительно положительные новости. Они подозрительно сильно напоминают информацию, оброненную им позапрошлым летом, зато дата старта, кажется, никуда не сместилась.

Как раз прямо сейчас я добавляю в сценарий заключительные штрихи. Начать съёмки планируем в середине года.

 
Стивен Найт, из графика не выбивается

К главной роли в фильме вернётся без пяти минут оскароносный Киллиан Мёрфи. Это можно утверждать наверняка. Весь остальной актёрский состав под вопросом. У картины пока даже синопсиса нет. Зато доподлинно известно, что снимать будут в Бирмингеме и окрестностях, потому что ну а где же ещё?

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Источник фотографий: Depositphotos

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