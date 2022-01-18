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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Фильм «Острые козырьки» меняет историю Томаса Шелби — Стивен Найт отказался от прежних планов

Источник: BBC One

Поклонники многосерийной криминальной драмы «Острые козырьки» давно знают, что создатель сериала Стивен Найт задумывал свою гангстерскую сагу о Томасе Шелби (Киллиан Мёрфи) как историю поколения, оказавшегося меж двух огней — Первой и Второй мировыми войнами. Согласно первоначальному плану, завершиться сюжет должен был под звук сирен, возвещающих о первом воздушном налёте врага. Но с тех пор много воды утекло и планы изменились.

В свежей беседе с журналом Empire Найт рассказал, что полнометражный финал «Острых козырьков» не станет ограничиваться началом Второй мировой, а может заглянуть чуть дальше. Или не чуть.

Сериал всегда задумывался как история о Британии между двумя войнами — о том, как урок Первой мировой остался невыученным и повторился. Это также история о конце империи: мы вступаем во Вторую мировую и к её концу мы на самом-то деле живём уже не в империи. Но я изменил первоначальные масштабы сюжета, и он протянется через всю Вторую мировую и дальше. Просто считаю, что аккумулировано достаточное количество энергии, мне хочется продолжать эту историю и посмотреть, что же будет дальше. Шестой сезон я называю лишь началом конца.

 
Стивен Найт, настроен продолжать

И это, пожалуй, всё, что сейчаc может сообщить Найт о предстоящем полнометражном завершении саги, потому что пишет без чёткого плана, по наитию. Судя по его настрою, не исключено, что и грядущий фильм будет лишь «началом конца» и разрастётся в целую серию кинокартин. Но вряд ли поклонники гангстерской саги о знаменитом бирмингемском семействе окажутся против.

Теги
Острые козырькиКиллиан Мёрфи
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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