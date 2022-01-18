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Викинги штурмуют Лондон в тизере эпика «Викинги: Вальхалла»

Агрессивный туризм раннего средневековья. Северные воины пришли завоёвывать Лондон в свежем тизере приключенческого эпика «Викинги: Вальхалла» от стримингового сервиса Netflix. Сиквел знаменитых «Викингов» Майкла Хёрста покажет свой первый сезон 25 февраля.

События сериала от шоураннера Джеба Стюарта («Крепкий орешек») разворачиваются в начале XI века. Это драматизированная хроника приключений самых известных викингов в истории, сказание о легендарных мужчинах и женщинах, боровшихся за выживание и проложивших новые пути для своего народа, навсегда изменив судьбу Европы.

В саге, отчасти основанной на реальных событиях далёких времён, снимаются Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сатер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин, Дэвид Оукс, Каролин Хендерсон, Поллианна Макинтош и Асбьёрн Крог Ниссен.

Дублированный тизер:

И официальный постер:

Постеры сериала «Викинги: Вальхалла»
Теги
ВидеоВикинги: ВальхаллаNetflixПостерТрейлер
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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