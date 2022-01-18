Колоритные персонажи из сериала «Миротворец» обязательно появятся в крупных дисишных фильмах

Режиссёр Джеймс Ганн, тихо мечтающий о каком-нибудь Фонде кино, который дал бы ему на безвозмездной основе полмиллиарда долларов на «Стражей галактики 3», действительно оставит глубокий след в дисишной киновселенной.

Он уже поставил полнометражный «Отряд самоубийц: Миссию навылет», где представил Миротворца — персонажа Джона Сина, про которого снял одноимённый сериал. И обещает, что некоторые герои из шоу попадут в другие фильмы расширенного мира:

Это всё часть DCU — ну они могут использовать этих персонажей. Уже используют — один из них, которого люди расшифровали, появится в крупном дисишном фильме. Так что всё взаимосвязано. Кто знаете, какую роль они сыграют в будущем? Понимаете, никто не знал, кто такие Стражи галактики и внезапно они становятся крупными игроками в «Войне бесконечности» и «Финале». Поэтому никто вам не скажет, как себя проявит Миротворец через пять или десять лет.

Миротворец, естественно, не единственный супергерой в сериале. Там уже засветились Вигилант, Дзюдомастер и суперзлодей-расист-сексист Белый дракон. Использовать последнего было бы очень здорово, скажем, в «Чудо-женщине 3».