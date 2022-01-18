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Оскар Айзек сходит с ума и бьёт людей в пугающем трейлере «Лунного Рыцаря»

Отдайся хаосу. Стриминговый сервис Disney+ Опубликовал первый полноценный трейлер фантастического экшена «Лунный Рыцарь» с Оскаром Айзеком и Итаном Хоуком. И если верить ролику, нас ждёт как минимум достойная актёрская игра, а как максимум ещё и остросюжетная история с динамичным сюжетом, пугающей атмосферой и изобретательным экшеном. Мрачная мистическая история о Марке Спекторе (Айзек) — супергерое с расстройством множественной личности — стартует на малых экранах 30 марта.

Срежиссировали первый сезон постановщики «Паранормального» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед вместе с шоураннером сериала Мохамедом Диабом. За сценарий отвечает Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»).

Теги
ВидеоЛунный Рыцарь
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Источник фотографий: Depositphotos

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