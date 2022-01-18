 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Бригада» возвращается на свежих кадрах комедии Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям» Домашнее видео с Галь Гадот стало самым популярным в 2021 году «Говорят, я знаменита» — Netflix выпустил трейлер «Изобретая Анну» Неделя кино на КГ — главные новости 3–9 января Постер «Ёлок 8» оказался плагиатом. Один из режиссёров ответил на обвинения
4
СЕРИАЛЫ
486
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джосса Уидона обвинили в изощрённом издевательстве над сценаристкой «Светлячка»

Источник: FOX

В крупном материале New York Magazine, посвящённом Джоссу Уидону, речь шла далеко не только о «Лиге справедливости». Не обошлось и без упоминания до сих пор нежно любимого многими «Светлячка» — сериала, прожившего всего один сезон, однако спевшего обзавестись верной фанбазой, не терявшей надежды на то, что однажды сериал сможет чудесным образом вернуться на малые экраны.

Шансы и прежде были откровенно невысоки, а после нынешнего материала и подавно. В статье приведена цитата одного из сценаристов сериала, рассказавшего о публичном унижении коллеги по проекту, длившемся целых полтора часа. Уидон, по словам анонима, вместо личной беседы собрал всю сценарную команду и устроил целый спектакль из чтения текста, который посчитал несоответствующим стандартам качества.

По сути это превратилось в 90 минут жестоких издевательств. Джосс сымитировал наличие проектора и стал вслух зачитывать написанный ею диалог, притворяясь, что проводит лекцию с демонстрацией образчиков худшего письма. Он имитировал смену слайдов и зачитывал всё по ролям забавными, как ему казалось, голосами. Все присутствовавшие в комнате уткнулись в свои бумаги, а та самая сценаристка всё это время боролась со слезами. Я повидал на своём веку хреновых шоураннеров, но его стремление ранить намеренно мне особенно запомнилось.

Теги
СветлячокДжосс Уидон
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

9Создатели «Игрека: Последнего мужчины» не смогли отыскать сериалу новый дом — желающих снять второй сезон не нашлось

Тоже интересно

Далее на КГ

8
Это фиаско, Нео! «Матрица: Воскрешение» потеряла последний шанс окупиться в прокате
 9
Рэй Фишер ответил Джоссу Уидону на критику каста «Лиги справедливости»
 11
«Дж. К. Роулинг мне как тётушка» — Руперт Гринт и его коллеги по «Гарри Поттеру» отрицают, что их отношения с автором охладели
 5
«Ну ты и придурок» — Эмма Стоун не оценила скрытность Эндрю Гарфилда по поводу съёмок в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
 2
Том Холланд и Антонио Бандерас охотятся на сокровища — вышли свежие кадры экшена «Анчартед»
 4
Магуайр, не читай: сценарий «Человека-паука 4» Сэма Рэйми был полностью готов
 3
Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли лицом к лицу с врагом на постерах «Падения Луны»
 27
Джосс Уидон ответил на все обвинения актёров «Лиги справедливости»
 2
E3 2022 будет отменена?
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Телеовощи – 427: Тянут и тянут
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 498: «Купе номер 6», нытьё Бена Аффлека и Хлоя «Мать» Морец
 
5Ноль кадров в секунду – 403: Шрайер против Левина
 
30ЕВА – 459: Гоп-иерархия
 
1Телеовощи – 426: Деды и бубубен
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru