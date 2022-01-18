Джосса Уидона обвинили в изощрённом издевательстве над сценаристкой «Светлячка»

В крупном материале New York Magazine, посвящённом Джоссу Уидону, речь шла далеко не только о «Лиге справедливости». Не обошлось и без упоминания до сих пор нежно любимого многими «Светлячка» — сериала, прожившего всего один сезон, однако спевшего обзавестись верной фанбазой, не терявшей надежды на то, что однажды сериал сможет чудесным образом вернуться на малые экраны.
Шансы и прежде были откровенно невысоки, а после нынешнего материала и подавно. В статье приведена цитата одного из сценаристов сериала, рассказавшего о публичном унижении коллеги по проекту, длившемся целых полтора часа. Уидон, по словам анонима, вместо личной беседы собрал всю сценарную команду и устроил целый спектакль из чтения текста, который посчитал несоответствующим стандартам качества.
По сути это превратилось в 90 минут жестоких издевательств. Джосс сымитировал наличие проектора и стал вслух зачитывать написанный ею диалог, притворяясь, что проводит лекцию с демонстрацией образчиков худшего письма. Он имитировал смену слайдов и зачитывал всё по ролям забавными, как ему казалось, голосами. Все присутствовавшие в комнате уткнулись в свои бумаги, а та самая сценаристка всё это время боролась со слезами. Я повидал на своём веку хреновых шоураннеров, но его стремление ранить намеренно мне особенно запомнилось.
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