Джосса Уидона обвинили в изощрённом издевательстве над сценаристкой «Светлячка»

В крупном материале New York Magazine, посвящённом Джоссу Уидону, речь шла далеко не только о «Лиге справедливости». Не обошлось и без упоминания до сих пор нежно любимого многими «Светлячка» — сериала, прожившего всего один сезон, однако спевшего обзавестись верной фанбазой, не терявшей надежды на то, что однажды сериал сможет чудесным образом вернуться на малые экраны.

Шансы и прежде были откровенно невысоки, а после нынешнего материала и подавно. В статье приведена цитата одного из сценаристов сериала, рассказавшего о публичном унижении коллеги по проекту, длившемся целых полтора часа. Уидон, по словам анонима, вместо личной беседы собрал всю сценарную команду и устроил целый спектакль из чтения текста, который посчитал несоответствующим стандартам качества.