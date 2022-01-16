Создатели «Игрека: Последнего мужчины» не смогли отыскать сериалу новый дом — желающих снять второй сезон не нашлось

Самый прогрессивный сериал современности «Игрек: Последний мужчина» с максимально разнообразной гендерной и расовой командой по обе стороны камеры благополучно загнулся после первого же сезона в прошлом октябре. Шоураннер Элиза Кларк, конечно, расстроилась, но пообещала, что они попытаются подыскать проекту новое пристанище, раз уж кабельному каналу FX надоело маяться с многосерийным долгостроем.

Но прошло несколько месяцев, а инклюзивный воз и ныне там. Вчера в своём твиттере Кларк сообщила, что они с командой приложили все силы, дабы пристроить сериал на другую платформу и запустить в работу второй сезон, но желающих так и не нашлось.

Экранизация одноимённого комикса Брайана К. Вона о постапокалиптических странствиях единственного выжившего после пандемии мужчины Йорика Брауна стартовала в сентябре и своей прогрессивностью особо никого не поразила. К примеру, на «Томатах» у сериала 76% одобрения от критиков на основе 58 рецензий и 61% от зрителей на основе 273 отзывов.