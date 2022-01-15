Полицейский триллер с Мартином Фриманом «Ответчик» получил дату выхода (трейлер)

Он просто хочет быть хорошим копом. Британский телеканал BBC One выкатил свежий трейлер многосерийного полицейского триллера «Ответчик» с Мартином Фриманом в главной роли и заодно сообщил его точную дату выхода — премьера состоится 24 января.
Крис (Фриман) — офицер службы срочного реагирования из Ливерпуля, переживающий кризис из-за проблем в личной и профессиональной жизни. Вдобавок главному герою поручено опекать напарницу-новичка Рэйчел (Эделайо Эдедайо). Пережив серию особо напряжённых ночных дежурств, главные герои понимают: либо эта служба их доконает, либо они попытаются найти общий язык, чтобы помочь друг другу.
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Все эпизоды остросюжетной драмы срежиссировал Тим Милантс («Острые козырьки») по сценарию бывшего полицейского Тони Шумахера. Производством заведует Dancing Ledge Productions.
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