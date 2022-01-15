Полицейский триллер с Мартином Фриманом «Ответчик» получил дату выхода (трейлер)

Он просто хочет быть хорошим копом. Британский телеканал BBC One выкатил свежий трейлер многосерийного полицейского триллера «Ответчик» с Мартином Фриманом в главной роли и заодно сообщил его точную дату выхода — премьера состоится 24 января.

Крис (Фриман) — офицер службы срочного реагирования из Ливерпуля, переживающий кризис из-за проблем в личной и профессиональной жизни. Вдобавок главному герою поручено опекать напарницу-новичка Рэйчел (Эделайо Эдедайо). Пережив серию особо напряжённых ночных дежурств, главные герои понимают: либо эта служба их доконает, либо они попытаются найти общий язык, чтобы помочь друг другу.

Все эпизоды остросюжетной драмы срежиссировал Тим Милантс («Острые козырьки») по сценарию бывшего полицейского Тони Шумахера. Производством заведует Dancing Ledge Productions.