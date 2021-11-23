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Мартин Фриман на пределе в трейлере полицейского триллера «Ответчик»

«Не помню, когда в последний раз я делал что-нибудь хорошее». В сети появился трейлер многосерийного полицейского триллера «Ответчик» с Мартином Фриманом в главной роли. Точной даты выхода у сериала от BBC One пока нет, но обещают скорую премьеру.

Сценарий остросюжетной драмы написал бывший полицейский Тони Шумахер. За производство отвечает студия Dancing Ledge Productions.

Это история о напряжённых рабочих буднях Криса (Фриман) — переживающего кризис морально неустойчивого офицера службы срочного реагирования из Ливерпуля. Пытаясь разобраться в своих личных и профессиональных проблемах, главный герой вынужден работать с напарницей-новичком Рэйчел (Эделайо Эдедайо). Пережив серию ночных дежурств, главные герои понимают: либо эта служба их доконает, либо они попытаются найти общий язык, чтобы помочь друг другу.

Теги
ВидеоОтветчикТрейлер
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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