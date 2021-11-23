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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Соколиного глаза» рассказал, как ему работалось в Marvel

Источник: Marvel Studios

Режиссёр «Соколиного глаза» Риз Томас рассказал о своём опыте сотрудничества с Marvel. Судя по его словам, это просто мечта, а не работа.

Очевидно, это большой мир. Предполагаю, люди подумают, будто ты стал винтиком в огромной машине. Такое может пугать и даже подавлять, но большим сюрпризом было то, сколько участия и поддержки получаешь. Да, это громадный ошеломляющий мир, но тебе дают сосредоточиться на проекте и на том, что, по твоему мнению, лучше подходит персонажу истории. Все фоновые процессы вокруг в некотором смысле сдерживаются от твоего внимания. Это открытость тому, что ты делаешь, и философия — лучшая идея побеждает. Очень свежий взгляд. Это мир Кевина Файги и ещё небольшой группы людей, очень увлечённых своим делом, по-настоящему преданных фанатов. Главный вывод: их позиция — наслаждение этим миром.

Ранее Риз Томас анонсировал появление в сериале Чёрной вдовы, а исполнитель роли Хоукая Джереми Реннер рассказал, что у Соколиного глаза всё же есть одна суперспособность.

Премьера сериала уже завтра, 24 ноября.

Теги
Соколиный глазMarvelDisney+
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