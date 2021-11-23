 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
20 лет волшебства! Неизданные постеры «Гарри Поттера и Философского камня» в честь юбилея фильма В Grand Theft Auto: The Trilogy станет меньше жирного юмора Сильвестр Сталлоне и Тейлор Шеридан работают над гангстерским сериалом в духе «Достать коротышку» Жуткий тизер финального сезона драмы «Озарк» напоминает о цене решений Спортивные чудеса: Закари Ливай играет звезду футбола в трейлере фильма «Американский неудачник»
20
СЕРИАЛЫ
2 110
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Кевин Спейси должен заплатить $31 млн за нарушение контракта во время съёмок «Карточного домика»

Источник: Netflix

Кевин Спейси должен заплатить $31 млн студии MRC за нарушения, которые происходили во время съёмок сериала «Карточный домик». Актёр выступал исполнительным продюсером проекта, а также играл в нём главную роль, но в 2017 году был уволен из-за секс-скандала — о домогательствах со стороны Спейси заявили около 30 человек.

После увольнения ведущего актёра шестой сезон пришлось полностью менять и вообще делать финальным, хотя раньше об этом речь не шла. Тринадцать запланированных серий сократились до восьми. В итоге MRC хочет получить $31 млн компенсации, из которых $29,5 млн покрыли бы общий ущерб, $1,2 млн ушли бы на оплату услуг адвокатов и $235 тыс. разошлись на прочие расходы.

Казалось бы, Кевина Спейси окончательно скосила «отмена», но ничего подобного. После «Карточного домика» актёр поучаствовал в восьми проектах, в том числе в этом году вышел фильм «Человек, который нарисовал Бога», пара других картин находится на стадии постпродакшена.

Теги
Карточный домикNetflix
 
MIIB
Лучший комментарий
+26

Уволили из проекта ещё и денег должен.

j
Комментарии (20)

Ещё на эту тему

24Кристоф Вальц сыграет Михаила Горбачёва в мини-сериале о встрече в Рейкьявике 16Фильмы Дэвида Финчера не нужны никому, кроме сервиса Netflix 18Режиссёр «Игры престолов» Алик Сахаров рассказал, почему ушёл из «Ведьмака»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Сборы аниме «Мастер меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи» превысили 1 млрд иен
 9
Очень нравится, когда злая: режиссёр фильма «Не смотрите наверх» объяснил, почему взял на главную роль Дженнифер Лоуренс
 0
Звезда «Острых козырьков» сыграет автора, книгу которого переписали в эротический роман
 4
Вслед за женой: Джон Красински тоже сыграет в одном фильме с Дуэйном Джонсоном (фото)
 55
Проклятая молодёжь! Ридли Скотт назвал виновных в провале исторической драмы «Последняя дуэль»
 3
«Созданный в Бездне: Безжалостное солнце Золотого города» — трейлер и другие подробности второго сезона
 0
«Долой безделье!» — анонс аниме о деревенской девушке, пытающейся привыкнуть к жизни в Токио
 2
«Раб элитного корпуса демонической столицы» — анонс аниме про мир, где женщины стали сильнее мужчин и сражаются с демонами
 9
Киану Ривз готов влиться во вселенную Marvel
 5
Рэй Донован возвращается в мощном трейлере кинофинала криминальной драмы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
5Телеовощи – 419: Cudlavania
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 490: «Красное уведомление», запрет мата и «Один дома»
 
7Ноль кадров в секунду – 395: Три моих провала
 
4ЕВА – 451: Побег Дмитрия
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru