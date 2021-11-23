Кевин Спейси должен заплатить $31 млн за нарушение контракта во время съёмок «Карточного домика»

Кевин Спейси должен заплатить $31 млн студии MRC за нарушения, которые происходили во время съёмок сериала «Карточный домик». Актёр выступал исполнительным продюсером проекта, а также играл в нём главную роль, но в 2017 году был уволен из-за секс-скандала — о домогательствах со стороны Спейси заявили около 30 человек.

После увольнения ведущего актёра шестой сезон пришлось полностью менять и вообще делать финальным, хотя раньше об этом речь не шла. Тринадцать запланированных серий сократились до восьми. В итоге MRC хочет получить $31 млн компенсации, из которых $29,5 млн покрыли бы общий ущерб, $1,2 млн ушли бы на оплату услуг адвокатов и $235 тыс. разошлись на прочие расходы.

Казалось бы, Кевина Спейси окончательно скосила «отмена», но ничего подобного. После «Карточного домика» актёр поучаствовал в восьми проектах, в том числе в этом году вышел фильм «Человек, который нарисовал Бога», пара других картин находится на стадии постпродакшена.