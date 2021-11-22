Рэй Донован возвращается в полнометражном финале криминальной драмы

От семьи не убежать. Кабельный канал Showtime выкатил тизер-трейлер полнометражного финала своей долгоиграющей криминальной драмы «Рэй Донован» с Ливом Шрайбером. А заодно и сообщил дату выхода картины — 14 января 2022-го.

События фильма следуют прямиком за произошедшим в финале седьмого сезона. Рэй (Шрайбер) отправляется на поиски своего отца Микки (Джон Войт), которого надеется отыскать прежде, чем тот снова что-нибудь натворит. И трейлер вроде бы намекает, чем может закончиться дело, но не исключено, что это просто обманный манёвр видеоролика. Так или иначе, заключительная глава обещает подвести итог в профессиональной и личной жизни знаменитого фиксера.

Лив Шрайбер выступил соавтором сценария, над которым работал шоураннер сериала и режиссёр полнометражки Дэвид Холландер.