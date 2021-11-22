«Союзмультфильм» ответила на критику перезапуска «Ну, погоди!»

Уже отошли от увиденного в первом трейлере перезапуска «Ну, погоди!»? Тогда самое время ознакомиться с комментариями «Союзмультфильма», и, нет, им не жаль. Если в двух словах, сей продукт, как выяснилось, рассчитан на детей 6-8 лет — отсылка к «Матрице», надо понимать, тоже для них. Так что нечего вам, взрослым дядям и тётям, критиковать мультик.

Перезапуск — не продолжение классической версии, это помещение персонажей, их системы взаимоотношений в новую мультвселенную. Нам был важен отклик, прежде всего, детской аудитории, для которой мы создавали наш мультфильм.

И ещё немного о важном — почему Волк получился таким ущербным:

Наш волк не плохой, он просто не нашёл себя в этом мире, из плохих привычек — он геймер. В 2021 году в мультфильмах, конечно же, нельзя распивать спиртные напитки, прикуривать от котёнка и гоняться за маленькими мальчиками, к сожалению.

За маленьким мальчиками точно гонятся не стоит.

Напомним, свои голоса героям подарили Дмитрий Хрусталёв (Заяц) и Гарик Харламов (Волк).