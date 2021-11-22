 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Первый взгляд на Сильвестра Сталлоне в «Стражах галактики 3» После «12 лет рабства» любимый режиссёр Джона Бойеги готовит новый фильм Вин Дизель умоляет Дуэйна Джонсона вернуться в семью в «Форсаже 10» Китнисс Эвердин и проблемы с узнаваемостью в новом телеролике «Соколиного глаза» Крис Авеллон подтверждает, что его трудами в Dying Light 2 и не пахнет
7
СЕРИАЛЫ
640
 
Первоисточник: www.vesti.ru Прямая ссылка на новость:

«Союзмультфильм» ответила на критику перезапуска «Ну, погоди!»

Источник: Союзмультфильм

Уже отошли от увиденного в первом трейлере перезапуска «Ну, погоди!»? Тогда самое время ознакомиться с комментариями «Союзмультфильма», и, нет, им не жаль. Если в двух словах, сей продукт, как выяснилось, рассчитан на детей 6-8 лет — отсылка к «Матрице», надо понимать, тоже для них. Так что нечего вам, взрослым дядям и тётям, критиковать мультик.

Перезапуск — не продолжение классической версии, это помещение персонажей, их системы взаимоотношений в новую мультвселенную. Нам был важен отклик, прежде всего, детской аудитории, для которой мы создавали наш мультфильм.

И ещё немного о важном — почему Волк получился таким ущербным:

Наш волк не плохой, он просто не нашёл себя в этом мире, из плохих привычек — он геймер. В 2021 году в мультфильмах, конечно же, нельзя распивать спиртные напитки, прикуривать от котёнка и гоняться за маленькими мальчиками, к сожалению.

За маленьким мальчиками точно гонятся не стоит.

Напомним, свои голоса героям подарили Дмитрий Хрусталёв (Заяц) и Гарик Харламов (Волк).

Теги
Ну, погоди!
Комментарии (7)

Ещё на эту тему

62Трейлер новых серий «Ну, погоди!» заставит вас содрогнуться

Тоже интересно

Далее на КГ

4
Киану Ривз и его команда на свежих постерах «Матрицы: Воскрешения»
 13
Ридли Скотт сообщил о прогрессе по сериалу «Чужой»
 24
Рей, Финн и Бен Соло возвращаются? Кэтлин Кеннеди рассказала о планах на героев трилогии сиквелов «Звёздных войн»
 20
Те, кого зовут: оригинальные истребители призраков из «Охотников за привидениями: Наследники» (фото)
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 0
КГ играет: Игровые коллажи № 69
 7
«Бегущий по лезвию» Ридли Скотта уходит на малые экраны — сериал уже на сценарной стадии
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
 5
От старого Блэйда — новому: Уэсли Снайпс дал важный совет Махершале Али
 0
Выход ещё одной серии аниме «86» перенесли
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 419: Cudlavania
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 490: «Красное уведомление», запрет мата и «Один дома»
 
7Ноль кадров в секунду – 395: Три моих провала
 
4ЕВА – 451: Побег Дмитрия
 
17Телеовощи – 418: Ашка с маслом
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru