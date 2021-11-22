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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Ридли Скотт сообщил о прогрессе по сериалу «Чужой»

Источник: 20th Century Studios

Помимо неожиданного анонса многосерийного проекта «Бегущий по лезвию» в своей недавней беседе с BBC сверхактивный вэ том году Ридли Скотт рассказал, как обстоят дела у сериала по его другому культовому франчайзу — «Чужой».

Проект, которым руководит шоураннер Ной Хоули («Фарго», «Легион»), уже объяснивший, что речь в сериале пойдёт о земных корпоративных монстрах и классовом неравенстве, а не об угрозе из космоса, чувствует себя хорошо. Сценарий пилотной серии полностью готов, «библия» проекта тоже разработана. Точное количество эпизодов пока не установлено, но предполагается, что в первый сезон войдут 8–10 серий.

Впервые о сериале по вселенной «Чужого» официально объявили в конце прошлого года. Проект будет выходить на кабельном канале FX, но о его премьерной дате говорить пока рано.

Теги
ЧужойРидли Скотт
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