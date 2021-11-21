Трейлер новых серий «Ну, погоди!» заставит вас содрогнуться

Отсылки к «Матрице»? Почему бы и нет! Им же тут самое место. Может быть, этот мультсериал тоже часть мультивселенной Warner Bros. «Союзмультфильм» выпустила дебютный трейлер новых эпизодов отечественной мультипликационной классики «Ну, погоди!».

Студия до конца верна своим угрозам — премьера модернизированного продолжения состоится в декабре на цифровой платформе Okko. Точная дата по-прежнему неизвестна.

Зайца озвучивает Дмитрий Хрусталёв, Волка — Гарик Харламов, а музыку к «возрождённому» мультсериалу написал Иван Дорн.

Что тут можно добавить... После просмотра этого ролика промойте глаза святой водой и смотрите классику.