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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Трейлер новых серий «Ну, погоди!» заставит вас содрогнуться

Отсылки к «Матрице»? Почему бы и нет! Им же тут самое место. Может быть, этот мультсериал тоже часть мультивселенной Warner Bros. «Союзмультфильм» выпустила дебютный трейлер новых эпизодов отечественной мультипликационной классики «Ну, погоди!».

Студия до конца верна своим угрозам — премьера модернизированного продолжения состоится в декабре на цифровой платформе Okko. Точная дата по-прежнему неизвестна.

Зайца озвучивает Дмитрий Хрусталёв, Волка — Гарик Харламов, а музыку к «возрождённому» мультсериалу написал Иван Дорн.

Что тут можно добавить... После просмотра этого ролика промойте глаза святой водой и смотрите классику.

Теги
ВидеоНу, погоди!Трейлер
Комментарии (24)

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Источник фотографий: Depositphotos

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