Новые сериалы 22–28 ноября: «Соколиный глаз» и другие новинки

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Netflix

Кевин Харт играет Кида, экранную версию себя. Когда турне по стране приводит главного героя в родной город в Филадельфии, где до сих пор живёт его старший брат Карлтон (Снайпс), это круто меняет жизнь одного из известнейших комиков в мире, угрожая уничтожить всё, чего Кид сумел достичь.

Кевин Харт и Уэсли Снайпс — неожиданный драматический тандем. Но вдруг сработает?