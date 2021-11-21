Новые сериалы 22–28 ноября: «Соколиный глаз» и другие новинки

Список многосерийных премьер возглавляет свежий марвеловский проект — фантастический экшен «Соколиный глаз» с Джереми Реннером и Хейли Стайнфелд. Компанию ему в категории новых сериалов составит драма Netflix «Правдивая история» с Кевином Хартом и Уэсли Снайпсом. А ещё на Netflix выходит продолжение нашумевшего анимационного фэнтези «Мастера вселенной: Откровения» от Кевина Смита
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Вторник, 23 ноября
мультфильм, фэнтези, боевик
В ролях Марк Хэмилл, Лина Хиди, Крис Вуд, Сара Мишель Геллар, Лиам Каннингэм, Стивен Рут
Создатель Кевин Смит
Продолжение приключений принца Адама / Хи-Мена, его противостояния с архизлодеем Скелетором и другие невероятные происшествия в разорённой Этернии. После событий в финале оригинального сериала Хранителям Замка Серого Черепа предстоит воссоединиться вновь, чтобы разгадать загадку сгинувшего Меча Силы и предотвратить конец света.
Среда, 24 ноября
боевик, фантастика
В ролях Джереми Реннер, Хейли Стайнфелд, Вера Фармига, Алаква Кокс, Тони Далтон, Флоренс Пью
Создатель Джонатан Игла
Знаменитый мастер-лучник из команды Мстителей Клинт Бартон наводит порядок в Нью-Йорке на пару со своей преемницей — талантливой Кейт Бишоп.
Экшен, комедия, новые персонажи MCU и праздничная атмосфера. Всё это и многое другое обещает очередной сериал по экранной вселенной Marvel.
драма
В ролях Кевин Харт, Уэсли Снайпс, Тео Росси, Эбби Пейдж, Уильям Кэтлетт, Майкл Джеймс Белл
Создатель Эрик Ньюман, Чарльз Мюррей
Кевин Харт играет Кида, экранную версию себя. Когда турне по стране приводит главного героя в родной город в Филадельфии, где до сих пор живёт его старший брат Карлтон (Снайпс), это круто меняет жизнь одного из известнейших комиков в мире, угрожая уничтожить всё, чего Кид сумел достичь.
Кевин Харт и Уэсли Снайпс — неожиданный драматический тандем. Но вдруг сработает?
триллер, боевик, драма
В ролях Эсме Крид-Майлз, Юэль Киннаман, Мирей Инос, Рианна Баррето, Халид Абдалла, Фелисьен Джаттнер
Создатель Дэвид Фарр
Опытный наёмник Эрик 15 лет растил дочь Ханну вдалеке от людей в лесах северной Польши, надеясь, что привитые девочке смертоносные навыки уберегут её от опасности. Но подросток сбегает из-под опеки отца и отправляется в опасное путешествие, спасаясь от преследования агента ЦРУ Мариссы и пытаясь узнать правду о себе.
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