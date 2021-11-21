Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 ноября

Ядовитый Плющ по версии The CW — первый взгляд на злодейку из «Бэтвумен». Персонажа играет Николь Кан.

История Джонни Деппа и Эмбер Хёрд отправляется на малые экраны. Видеосервис Discovery+ обещает как бы объективный подход в освещении известного скандала.

«Киберслав» готовится к релизу — славянский киберпанк обзавёлся тизерным постером. В придачу анимационный сериал получил очень приблизительную дату выхода.

«Пространство»: трейлер шестого сезона обещает эпичный финал космической драмы. Великая война началась.

Геральт и Цири в Каэр Морхене на кадрах из второго сезона «Ведьмака». Продолжение выходит через месяц.

«Последний министр» возвращается в декабре — вышел трейлер второго сезона. Тихомиров спешит к новым трудовым подвигам.