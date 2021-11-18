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«Последний министр» возвращается в декабре — вышел трейлер второго сезона

Сейчас, конечно, Москва уже не та, не та... Видеосервис «КиноПоиск» опубликовал тизерный трейлер второго сезона многосерийной сатирической комедии «Последний министр» с Яном Цапником в титульной роли. Премьера продолжения состоится 2 декабря.

Евгений Александрович Тихомиров (Цапник) спешит вернуться к своим трудовым обязанностям во главе Министерства перспективного планирования. И пусть не всё и не всегда у него задаётся, это совсем не повод унывать, ведь впереди ещё столько важных и неотложных дел во благо родины.

Теги
ВидеоПоследний министр
Комментарии (6)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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