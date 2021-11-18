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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Домогательства, оскорбления и шутки про изнасилование — Элайза Душку рассказала о дичи, творившейся на съёмках сериала «Булл»

Источник: CBS

Три года назад Элайза Душку пала жертвой сексуальных домогательств на съёмках процедурала «Булл» — лишнего себе позволил исполнитель главной роли Майкл Уэтерли. Движение #MeToo тогда было в зачаточном состоянии, и инцидент стоил телеканалу CBS всего каких-то $ 10 млн отступных — актрису уволили, прикрылись соглашением о неразглашении, а сам сериал идёт и по сей день.

Но окончательно заткнуть Душку им не удалось, и правда таки вырвалась наружу — накануне актриса выступила перед Судебным комитетом Палаты представителей США, что позволило ей обойти NDA. Всплыли новые подробности и пикантные детали:

Мне сказали, что роль будет на шесть сезонов, и что я сыграю умную, сильную женщину, уверенного в себе высококлассного адвоката. А также, что она была написана под меня и призвана уравновесить главного героя-мужчину. Но в первую же неделю работы я страдала от грубости, сексуализации и вербального насилия. Я терпела постоянные сексуальные домогательства от своего коллеги. Он обращался ко мне «ноги», обнюхивал меня и с ухмылкой разглядывал с ног до головы.

Но и это ещё не всё. Однажды в присутствии сотни членов актёрского состава и съемочной группы Уэтерли в красках рассказал, как затащит её в фургон, изнасилует, а потом перекинет через колено и «отшлёпает как маленькую девочку». Такое вот чувство юмора — Душку не оценила, за что и была уволена по жалобе актёра.

Есть подозрение, что шестой сезон всё же станет для сериала «Булл» последним — в наши дни отменяют и куда за меньшее.

Теги
Скандалы
Комментарии (2)

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