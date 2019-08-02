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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Булл» популярен у зрителей, невзирая на скандал с Элайзой Душку

В ходе пресс-тура TCA глава телеканала CBS Келли Кэл ответил на неизбежный вопрос, почему обвинения Элайзы Душку и выход из проекта компании-продюсера никак не сказались на желании телевещателя продлить сериал «Булл» на четвёртый сезон.

В прошлом году актриса, не сумевшая утешится компенсационной выплатой в размере $ 9,5 млн, рассказала о череде «жестоких унижений», которые ей пришлось вынести от исполнителя главной роли Майкла Уэтерли, и обвинила шоураннера Гленна Гордона Карона в том, что по требованию всё того же Уэтерли он вычеркнул её из сериала. В итоге именно поэтому компания Стивена Спилберга Amblin TV выбыла из проекта, и предполагалось, что такие неприятности приведут к его закрытию, но ничего подобного.

А всё потому, что сериал по-прежнему прекрасно чувствует себя в эфире, и Кэл признался, что не видит смысла его закрывать.

Я не могу говорить от лица Amblin, но по нашему мнению, сериал справляется очень хорошо. Он очень популярный. Каждую неделю его смотрят более 10 млн зрителей. Аудитория любит Майкла [Уэтерли], и даже после этих обвинений люди продолжают смотреть. Сериал популярен и хорош сам по себе, поэтому мы хотим оставить его в эфире.

 
Келли Кэл, ответил начистоту

Юридический процедурал вернётся с четвёртый сезоном на канал CBS 23 сентября.

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Булл
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