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Том Хиддлстон рассказал, когда начнутся съёмки сериала «Локи»

В недавнем интервью изданию EW исполнитель титульной партии в мини-сериале «Локи» Том Хиддлстон поведал, что съёмочный процесс стартует в начале следующего года, и он ждёт не дождётся, когда сможет приступить к работе.

Это очень, очень волнительно, потому что во многих смыслах этот уже знакомый нам персонаж появится в контексте, в котором ещё ни разу не бывал. И если я скажу что-либо ещё, то проболтаюсь. Так что это невероятно волнующе, предстоит исследовать столько всего нового. Это очень здорово.

 
Том Хиддлстон, взволнован

Многосерийный приключенческий экшен Marvel Studios посвящён похождениям известного лукавца, сбежавшего в разгар событий «Мстителей: Фанала». Тогда Локи сумел стащить знаменитый Тессеракт и смыться вместе с ним живым и невредимым.

Шоураннером проекта выступает Майкл Уолдрон («Рик и Морти»); он же пишет сценарий пилотной серии и числится исполнительным продюсером.

Мини-сериал обещают показать на потоковом сервисе Disney+ весной 2021 года.

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Локи
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