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Актёры «Беглецов» и «Плаща и Кинжала» официально анонсировали эпизод-кроссовер

Актёрский состав «Беглецов» записал короткое видео, официально уведомляющее о кроссовере с подростковым суперегеройским сериалом канала Freeform «Плащ и Кинжал». Главные герои фантастической мелодармы появятся в одном из эпизодов третьего сезона «Беглецов», который выйдет на Hulu 13 декабря.

В продолжении экранизации одноимённого марвеловского комикса о детишках со сверхспособностями, воюющих против собственных родителей-злодеев, главным героям понадобится помощь других необычных подростков — Тайрона Джонсона (Обри Джозеф) и Тэнди Боуэн (Оливия Холт).

В третьем сезоне сериала Джоша Шварца и Стефани Сэвидж снимаются Рензи Фелиз, Лирика Окано, Вирджиния Гарднер, Ариэла Барер, Грегг Салкин, Аллегра Акоста, Энни Вершинг, Райан Сэндс, Энджел Паркер, Эвер Кэррадайн, Джеймс Марстерс, а также Элизабет Хёрли.

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Видео Беглецы Плащ и Кинжал
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