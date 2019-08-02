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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Стивен Кинг напишет новую концовку для экранизации своего романа «Противостояние»

Фантастический триллер «Противостояние» по одноимённому роману Стивена Кинга получит собственную концовку, отличную от книжной. Обвинить создателей в своеволии и неуважении к оригинальному финалу не получится, потому что заключительной серией проекта заведует автор литературного первоисточника — Кинг лично напишет сценарий девятого эпизода проекта CBS All Access.

Вице-президент потокового сервиса Джули Макнамара сообщила, что поклонники книги, гадавшие, что случилось с выжившими, получат ответы на свои вопросы, поскольку финальный эпизод станет прямым продолжением оригинального сюжета.

Постапокалиптический роман с элементами фантастики и ужасов повествует о том, как страшная пандемия уничтожила почти всё население планеты. Остатки человечества разбились на противоборствующие группы, выживающие в новом мире, где миссия добра легла на хрупкие плечи 108-летней Матушки Абагейл, а все кошмары и зло воплотились в образе Рэндалла Флэгга— человека со смертоносной улыбкой и немыслимыми силами.

Вдобавок официально подтвердилось, что в сериале задействованы Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Киннир, Одесса Янг и Генри Зага, а также Мэрилин Мэнсон.

Создателем и режиссёром проекта числится Джош Бун («Новые мутанты»); он же пишет выступает основным сценаристом на пару с Беном Кавеллом («Правосудие», «Родина»). Оба входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Роем Ли («Оно»), Джимми Миллером и Ричардом П. Рубинштейном. Производством занимается CBS TV Studios.

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Противостояние
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