Стивен Кинг напишет новую концовку для экранизации своего романа «Противостояние»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Фантастический триллер «Противостояние» по одноимённому роману Стивена Кинга получит собственную концовку, отличную от книжной. Обвинить создателей в своеволии и неуважении к оригинальному финалу не получится, потому что заключительной серией проекта заведует автор литературного первоисточника — Кинг лично напишет сценарий девятого эпизода проекта CBS All Access.

Вице-президент потокового сервиса Джули Макнамара сообщила, что поклонники книги, гадавшие, что случилось с выжившими, получат ответы на свои вопросы, поскольку финальный эпизод станет прямым продолжением оригинального сюжета.

Постапокалиптический роман с элементами фантастики и ужасов повествует о том, как страшная пандемия уничтожила почти всё население планеты. Остатки человечества разбились на противоборствующие группы, выживающие в новом мире, где миссия добра легла на хрупкие плечи 108-летней Матушки Абагейл, а все кошмары и зло воплотились в образе Рэндалла Флэгга— человека со смертоносной улыбкой и немыслимыми силами.

Вдобавок официально подтвердилось, что в сериале задействованы Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Киннир, Одесса Янг и Генри Зага, а также Мэрилин Мэнсон.

Создателем и режиссёром проекта числится Джош Бун («Новые мутанты»); он же пишет выступает основным сценаристом на пару с Беном Кавеллом («Правосудие», «Родина»). Оба входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Роем Ли («Оно»), Джимми Миллером и Ричардом П. Рубинштейном. Производством занимается CBS TV Studios.