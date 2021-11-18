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Лили Джеймс, Себастиан Стэн и секс-видео — вышел первый трейлер сериала «Пэм и Томми»

Лили Джеймс и Себастиан Стэн перевоплотились в Памелу Андерсон и Томми Ли для предстоящей комедии Hulu «Пэм и Томми», и мы уже имели возможность наблюдать результаты этой блестящей трансформации. Однако, горячая Лили в роли горячей Пэм, как выясняется, далеко не единственная причина к просмотру — вышел первый трейлер сериала, и он хорош!

За качество конечного продукта отвечают Крэйг Гиллеспи («Круэлла», «Тоня против всех») в режиссёрском кресле и опытный продюсерский дуэт Сета Рогена и Эвана Голдберга.

Роген, если кто не признал, также исполнит одну из главных ролей — шантажиста, благодаря которому та самая секс-запись нашла свою целевую аудиторию. В актёрский состав также вошли Ник Офферман, Тейлор Шиллинг и Можан Марно.

«Пэм и Томми» отправляются на Hulu 2 февраля.

Теги
ВидеоПэм и Томми
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Источник фотографий: Depositphotos

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