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Женская солидарность: Эмма Стоун планирует отсудить у Disney гонорар за «Круэллу» Она вам не Наташа: Скарлетт Йоханссон попытается отсудить у Disney все свои деньги И снова мимо: Лили Джеймс выглядит как Лили Джеймс на съёмках сериала о Памеле Андерсон Барон Харконнен на свежем промо-арте «Дюны» Дени Вильнёва Apple и Netflix будут бороться за биографический фильм про легендарного голливудского агента с Дженнифер Лоуренс
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На превращение Лили Джеймс в Памелу Андерсон уходило пять часов в день — свежие промо-фото доказывают, что всё это было зря

Промо-кампания нового сериала Hulu «Пэм и Томми» о бурной личной жизни Памелы Андерсон и Томми Ли идёт полным ходом, и Лили Джеймс с Себастианом Стэном, кажется, почти никогда не выходят из образа. Вот даже снялись в горячей фотосессии, только вот обещанного невероятного сходства с прототипами мы не наблюдаем:

Промо-арт сериала «Пэм и Томми» Промо-арт сериала «Пэм и Томми» Промо-арт сериала «Пэм и Томми» Промо-арт сериала «Пэм и Томми»

Тем не менее, как утверждает ответственный за грим и причёски сериала Барри Ли Моэ, Джеймс проводила в гримёрном кресле от трёх до пяти часов в день, чтобы получилось то, что мы видим на фото.

Что до других членов актёрского состава, Сета Рогена, Ника Оффермана и Тейлор Шиллинг, на троих им потребовалось 25 разных париков для создания идеальных образов. Стэн же, напротив, единственный, кто по такому поводу отрастил собственную шевелюру.

Шоураннер сериала — Крэйг Гиллеспи («Круэлла», «Тоня против всех»), продюсируют Сет Роген и Эван Голдберг. О дате выхода пока ничего не известно.

Теги
ГалереяПэм и Томми
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Источник фотографий: Depositphotos

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