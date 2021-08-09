На превращение Лили Джеймс в Памелу Андерсон уходило пять часов в день — свежие промо-фото доказывают, что всё это было зря

Промо-кампания нового сериала Hulu «Пэм и Томми» о бурной личной жизни Памелы Андерсон и Томми Ли идёт полным ходом, и Лили Джеймс с Себастианом Стэном, кажется, почти никогда не выходят из образа. Вот даже снялись в горячей фотосессии, только вот обещанного невероятного сходства с прототипами мы не наблюдаем:

Тем не менее, как утверждает ответственный за грим и причёски сериала Барри Ли Моэ, Джеймс проводила в гримёрном кресле от трёх до пяти часов в день, чтобы получилось то, что мы видим на фото.

Что до других членов актёрского состава, Сета Рогена, Ника Оффермана и Тейлор Шиллинг, на троих им потребовалось 25 разных париков для создания идеальных образов. Стэн же, напротив, единственный, кто по такому поводу отрастил собственную шевелюру.

Шоураннер сериала — Крэйг Гиллеспи («Круэлла», «Тоня против всех»), продюсируют Сет Роген и Эван Голдберг. О дате выхода пока ничего не известно.