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Роскошное декольте Лили Джеймс на свежем закадровом фото мини-сериала про Памелу Андерсон

В сети появилось откровенно горячее закадровое фото Лили Джеймс, позирующей перед зеркалом в образе Памелы Андерсон. Попробуйте отличить от оригинала. Гримеры мини-сериала «Пэм и Томми» в который раз доказывают свой высочайший профессионализм и, пожалуй, могут рассчитывать как минимум на номинацию в будущем наградном телесезоне.

Промо-арт сериала «Пэм и Томми»

Восьмисерийный проект потокового сервиса Hulu режиссирует Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»). Сюжет сосредоточится на личной жизни актрисы Памелы Андерсон и её супруга Томми Ли (Себастиан Стэн). Само собой, осветят и громкий медийный скандал с украденным домашним видео о жарком медовом месяце супругов.

Теги
Пэм и Томми
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