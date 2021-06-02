Нил Гейман жёстко ответил всем недовольным выбором темнокожих и небинарных актёров на роли в «Песочном человеке»

Несколько дней назад отгремела новость о кастинге «Песочного человека» Нила Геймана, и интернет продолжает бурлить до сих пор. Далеко не всех фанатов удовлетворил выбор темнокожей Кирби Хоуэлл Баптист на роль Смерти, белой по первоисточнику, и небинарного актёра Мэйсона Александра Парка на роль Страсти.

В итоге автору пришлось лично отстаивать столь спорный выбор — если вкратце, то всем недовольным он предлагает отправиться в известное место.

Мне не пох** на свою работу. Я провёл последние 30 лет, борясь с плохими фильмами по «Песочному человеку». Но мне пое*ать на тех, которые не понимают/не читали «Песочного человека», но при этом ноют из-за небинарной Страсти или недостаточно белой Смерти. Посмотрите сериал и решайте.

Также Гейман отметил, что Страсть изначально задумывалась небинарной, но все «крикуны», очевидно, забыли прочитать комиксы.

Также в «Песочного человека» от Netflix уже успели записаться Гвендолин Кристи, Тэрон Эджертон, Том Старридж, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Пэттон Освальт, Роуз Уокер, Разан Джаммаль, Санда Джеймс Янг, Джоэли Ричардсон, Донна Престон, Вивьен Ачимпонг, Азим Чодри и Санджив Бхаскар.