Звезда «Игры престолов» записалась в «Песочного человека» Нила Геймана

Гвендолин Кристи — исполнительница роли Бриенны Тартской в фэнтези-эпике «Игра Престолов» и капитана Фазмы в трилогии сиквелов «Звёздных войн» — пополнила актёрский состав сериала «Песочный человек» от потокового сервисе Netflix.

Кого сыграет Кристи в адаптации одноимённого культового комикса Нила Геймана, пока не сообщается. Прошлой осенью выяснилось, что титульная партия в мистической драме досталась Тому Старриджу («Красавица для Чудовища»).

Сериал описывают как смесь современного мифа и тёмного фэнтези, где переплетаются фантазии, легенды и историческая драма. В повествовании фигурируют люди и места, в разное время оказавшиеся под влиянием Морфея. Король Снов пытается исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

Гейман и Дэвид С. Гойер написали сценарий пилотного эпизода совместно с шоураннером и главным сценаристом сериала Алланом Хейнбергом («Чудо-женщина»). Съёмки 11-серийного первого сезона стартовали в октябре и проходят в Великобритании.