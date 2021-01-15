 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Альтернативная «Стража» разжилась свежими кадрами из первых эпизодов Netflix даёт жару: первые фрагменты из «Армии мертвецов», «Красного уведомления» и других громких потоковых кинопремьер 2021 года «Последний богатырь: Корень зла» вынес из новогодней битвы 1,6 млрд рублей Мэгги на кого-то охотится — свежий кадр из 10 сезона «Ходячих мертвецов» «Последний гарем» — первый тизер аниме об опасном вирусе, действующем исключительно на мужчин
СЕРИАЛЫ
27
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Криминальная драма «По волчьим законам» завершится шестым сезоном

Кабельный канал TNT готов попрощаться с многосерийной криминальной драмой «По волчьим законам» — сериал продлён на шестой сезон, и он станет для него заключительным. Но прежде зрителям ещё предстоит увидеть пятый сезон, с точной датой выхода которого вещатель пока не определился. Известно, что стартует пятый сезон этим летом.

В центре сериала — преступное семейство Коди из Южной Калифорнии, возглавляемое жёсткой и бескомпромиссной Джанин Коди. В продолжении истории зрители узнают, как главные герои справляются с последствиями трагических событий, произошедших в финале четвёртого сезона.

В многосерийной версии одноимённого австралийского фильма Дэвида Мишо снимаются Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Бен Робсон, Джейк Вири, Сохви Родригес, Эмили Дешанель и другие.

Создателем проекта выступает Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори»); он также числится исполнительным продюсером наряду с Мишо и Джоном Уэллсом, Лиз Уоттс и Элайзой Кларк. Съёмки финального сезона стартуют в феврале.

+ Обсудить
Темы
 
По волчьим законам
 19 декабря 2020 годаКомедийный триллер «Стюардесса» с Кейли Куоко продлён на второй сезон 11 декабря 2020 года«Рассказ служанки» продлён на пятый сезон 17 октября 2020 года«Чёрный понедельник» с Доном Чидлом продлён на третий сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Уловка-22» — тизер с датой выхода
 
Кристофер Эбботт получил главную роль в «Уловке-22» от Hulu
 
Бри Ларсон сыграет агента ЦРУ в шпионской драме от Apple

Тоже интересно

 
Кино «Джокер» — финальный трейлер главной интриги года
 
Фанаты «Мандалорца» требуют увольнения Джины Карано
 
Кино Вампиры и Романовы: сериал Ильи Найшуллера стал фильмом Данилы Козловского
 
Disney и Lucasfilm готовят сериал о герое «Изгоя-один» Кассиане Андоре
 
Телеовощи. Выпуск 258: Белый аналитик и бобёр-убийца
 
Кино Первые кассовые достижения «Довода» — $ 146,2 млн по миру
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в январе

17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
24 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 351: Трамп-стример в розовом топике
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 444: Сеанс вопросов и ответов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru