Криминальная драма «По волчьим законам» завершится шестым сезоном

Кабельный канал TNT готов попрощаться с многосерийной криминальной драмой «По волчьим законам» — сериал продлён на шестой сезон, и он станет для него заключительным. Но прежде зрителям ещё предстоит увидеть пятый сезон, с точной датой выхода которого вещатель пока не определился. Известно, что стартует пятый сезон этим летом.

В центре сериала — преступное семейство Коди из Южной Калифорнии, возглавляемое жёсткой и бескомпромиссной Джанин Коди. В продолжении истории зрители узнают, как главные герои справляются с последствиями трагических событий, произошедших в финале четвёртого сезона.

В многосерийной версии одноимённого австралийского фильма Дэвида Мишо снимаются Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Бен Робсон, Джейк Вири, Сохви Родригес, Эмили Дешанель и другие.

Создателем проекта выступает Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори»); он также числится исполнительным продюсером наряду с Мишо и Джоном Уэллсом, Лиз Уоттс и Элайзой Кларк. Съёмки финального сезона стартуют в феврале.