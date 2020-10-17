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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Чёрный понедельник» с Доном Чидлом продлён на третий сезон

Кабельный канал Showtime продлил многосерийную финансовую комедию «Чёрный понедельник» с Доном Чидлом на третий сезон. 10-серийное продолжение начнут снимать в следующем году и тогда же планируют премьеру третьего сезона.

Сериал посвящён реальным событиям накануне печально известного «чёрного понедельника» 19 октября 1987 года — крупнейшего в истории США обвала фондового рынка. Чёрная комедия раскрывает имена тех, кто был виноват в катастрофе. Это рассказ о неудачниках, получивших место в элитном клубе Уолл-стрит и умудрившихся превратить в руины мировую финансовую систему.

Помимо Чидла в сериале снимаются Эндрю Рэннеллс, Реджина Холл, Пол Шир, Яссер Лестер, Майкл Джеймс Скотт, Юджин Кордеро и другие. Шоураннерами по-прежнему значатся Дэвид Каспе («Счастливый конец») и Джордан Кэхэн («Девушка моего лучшего друга»). В команду исполнительных продюсеров входят Сет Роген и Эван Голдберг. Производством заведует Sony Pictures TV Studios.

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Чёрный понедельник
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