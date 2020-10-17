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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: www.gamesradar.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер сериалов по «Звёздному пути» хотел бы связать их с полнометражными фильмами

Алекс Куртцман, намертво вцепившийся в «Звёздный путь» на телевизионном направлении, очень хочет, чтобы сериалы были сюжетно связаны с художественными фильмами и не противоречили им. В интервью SFX Magazine сценарист и шоураннер заявил следующее:

Я сейчас никак не связан с киношными делами; не знаю, что там творится, честно говоря, у самого дел невпроворот. Приложив руку к двум полнометражным картинам, в которых души не чаю, я бы с удовольствием объединил фильмы и сериалы в одно повествование, потому что самому «Звёздному пути» это пойдёт на пользу и есть несколько способов сделать это красиво.

Куртцман был одним из сценаристов первого перезапуска и его сиквела. Сейчас он курирует три сериала: «Дискавери», «Пикара» и «Нижние палубы». В разработке ещё несколько штук.

В 2019-м Viacom и CBS опять объединились, и теперь права на весь франчайз находятся в одних руках. С полнометражными фильмами чёткого плана действительно нет.

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 14 октябряАлекс Куртцман распланировал будущее «Звёздного пути» до 2027 года 9 октябряСкоростная погоня и космические орки — CBS All Access показал открывающую сцену третьего сезона «Звёздного пути: Дискавери» 15 январяДва новых сериала «Звёздный путь» на подлёте 17 декабря 2019 года«Звёздный путь: Пикар» получил продление на второй сезон
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